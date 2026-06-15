Армения анонсировала военные учения вместе с НАТО

Вооруженные силы Франции и Греции примут участие в армяно-американских маневрах Eagle Partner, сообщило минобороны Армении.

Тренировки состоятся в период с 17 по 25 июня, передает РИА «Новости».

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 17 по 25 июня в Республике Армения пройдут уже ставшие ежегодными учения Eagle Partner-2026», – заявили в пресс-службе армянского оборонного ведомства. В маневрах задействуют 250 армянских военных, 58 американских солдат, 24 французских и 11 греческих бойцов.

Представители министерства добавили, что главной целью тренировок станет повышение совместимости подразделений в рамках миротворческих операций. Участники обменяются передовым опытом в сфере тактической связи. Подобные маневры пройдут в республике уже в четвертый раз.

В августе прошлого года Ереван анонсировал проведение совместных армяно-американских маневров Eagle Partner 2025.

Вскоре после этого Национальная гвардия штата Канзас приступила к тренировкам на армянской территории.

Годом ранее Министерство обороны Армении объявило о старте аналогичных учений Eagle Partner 2024.