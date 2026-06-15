Военнослужащие вспомогательных подразделений украинских Воздушных сил стали массово пропадать без вести на территории Краснопольского района Сумской области после перевода в состав штурмовых отрядов, сообщили в российских силовых структурах.

Украинское командование начало активно перебрасывать специалистов авиационного обслуживания на передовую, передает ТАСС. Представители российских силовых структур уточнили, что бойцы пропадают в Сумской области.

«Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины массово пропадают «без вести» в Краснопольском районе Сумской области. Анализ некрологов показал, что в штурмовые группы отправляют не только солдат взводов охраны и мобильные группы ПВО, но и непосредственно техников, обслуживающих ранее украинскую авиацию», – рассказал собеседник агентства.

В районе Храповщины Сумской области бесследно исчезли десятки украинских военнослужащих.

Группа мобилизованных солдат 71-й бригады пропала без вести около Нижней Сыроватки.

В районе Юнаковки украинские военные пропадают целыми взводами и ротами.