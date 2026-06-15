Патрушев раскрыл, зачем Литва угрожает Калининграду

Патрушев: угрожая Калининграду, Литва хочет склонить Европу к военной авантюре
Литва, угрожая Калининградской области, хочет склонить всю Европу к военной авантюре.
Такое заявление сделал помощник российского лидера, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Но не могут же они не понимать, что в случае агрессии в первую очередь настанет конец мирной, беззаботной жизни Литвы и её суверенитету», — цитирует его РИА НовостиРИА Новости.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис ранее призвал НАТО напасть на Калининград.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв Будриса.