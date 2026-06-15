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Патрушев: угрожая Калининграду, Литва хочет склонить Европу к военной авантюре

RT на русском

Литва, угрожая Калининградской области, хочет склонить всю Европу к военной авантюре.

Патрушев раскрыл, зачем Литва угрожает Калининграду
© Global Look Press

Такое заявление сделал помощник российского лидера, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Но не могут же они не понимать, что в случае агрессии в первую очередь настанет конец мирной, беззаботной жизни Литвы и её суверенитету», — цитирует его РИА НовостиРИА Новости.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис ранее призвал НАТО напасть на Калининград.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв Будриса.