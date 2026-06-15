Описаны последствия возможного удара России по заводам в Европе

Если российские войска ударят по 18 заводам в Европе, которые производят вооружение для Украины, европейские государства объявят о нападении на страны НАТО, сославшись на положения Североатлантического договора. Таким мнением в беседе с телеканалом «Царьград» поделился военный обозреватель Виктор Баранец.

Как отметил эксперт, технических проблем для проведения подобной операции нет.

«В Европе, говорят, сегодня уже 18 заводов. У нас найдется не только 18, но и 36, и 70, и 100 ракет для того, чтобы накрыть эти заводы», — сказал он.

Баранец добавил, что в таком случае «на весь мир будет объявлено, что Россия напала на НАТО», и ответные действия последуют незамедлительно. Тогда, по его словам, Европу «охватит пламя Третьей мировой войны».

При этом, по мнению эксперта, Россия не должна отказываться от жестких шагов, поскольку поставки оружия Киеву воспринимаются как косвенное участие в конфликте.

Надо в конце концов показать зубы и приготовиться к тому, что будет с Европой большая драка, и я не исключаю, что придется доставать и ядерное оружие

В апреле Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по российской территории. В список вошли 11 филиалов украинских компаний в Великобритании, Германии, Дании, Литве, Латвии, Нидерландах, Польше и Чехии. Также были опубликованы адреса 10 предприятий в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, производящих комплектующих для беспилотников.

Ранее российский посол в Бельгии Денис Гончар заявил, что Европа фактически превращается в производственную базу для Украины, становясь соучастником конфликта.