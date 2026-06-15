В Польше назвали условие для передачи ВСУ истребителей МиГ-29

Министр национальной обороны Польши Цезари Томчик назвал условие, при котором Варшава передаст Украине истребители МиГ-29. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RadioZet.

По словам Томчика, сначала Польша хочет получить от Украины интересующие ее технологии в области беспилотников. Он уточнил, что Варшава и Киев уже пришли к соглашению по этому вопросу, но пока стороны не совершили обмен.

«Мы не передали Украине МиГов. <...> Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если это дело будет закончено, то дело истребителей закончится успешно», — заявил он.

Ранее в Польше заявили, что Варшава не должна одобрять вступление Украины в Европейский союз до того, как Киев выполнит все ее условия.