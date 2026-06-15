В России оценили первые в истории совместные учения Сербии с НАТО

Прошедшие совместные учения Сербии и НАТО укладываются в рамки многовекторной политики Белграда и кардинально не изменят его отношения с Москвой, однако в долгосрочной перспективе сербским властям все же придется сделать геополитический выбор. Такую оценку перспективам взаимодействия двух стран дал ведущий эксперт Центра политических технологий, политолог Алексей Макаркин в беседе с Рамблером. По мнению аналитика, сербское руководство продолжит балансировать между Россией и Западом до тех пор, пока Европейский союз не обозначит конкретные и гарантированные сроки интеграции республики.

Ранее в Сербии завершились двухнедельные полевые маневры с участием около 600 военнослужащих республики и стран Североатлантического альянса, направленные на укрепление координации и сотрудничества. Эти учения стали первыми в истории совместными маневрами Белграда и НАТО. В России зафиксировали проведение учений без восторга — директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прямо заявил, что данное событие «радости не вызывает».

Макаркин подчеркнул, что взаимодействие с НАТО не означает скорого вступления Сербии в альянс, против чего категорически выступает сербское общество. Эксперт разъяснил специфику оборонной политики Белграда.

Сербия уже давно взаимодействует с НАТО, но страна не намерена вступать в Североатлантический альянс, это принципиальная позиция любого сербского правительства в связи с войной 1999 года... Сербия избрала такой путь в Евросоюз, чтобы обойти вступление в НАТО. То есть обычно ведь вступление в НАТО — это этап вступления в Евросоюз, однако у сербов этого нет. Вместе с тем невступление в НАТО не означает отсутствие взаимодействия. Оно уже давно происходит, и в общем, к этому уже как-то привыкли все стороны, вне зависимости от того, как к этому относиться. Конкретные учения вряд ли повлияют на отношения Сербии и России — просто потому что здесь нет чего-то неожиданного и непредсказуемого. Все и так понимают, что такое событие при многовекторном курсе Белграда вполне возможно. Алексей Макаркин Политолог, вице-президент Центра политических технологий

Политолог отметил, что активизация контактов Белграда с Брюсселем во многом связана с текущим геополитическим контекстом и продвижением других кандидатов на членство в ЕС. А военные маневры для сербского руководства — это способ напомнить западным партнерам о своих приоритетах.

«Официально магистральным курсом Сербии является вступление в Европейский Союз... Сейчас начались переговоры с Украиной, с Молдовой. Ну, для Сербии — это такой дополнительный стимул напомнить, что, вообще-то, они в очереди раньше были. И что если как-то ускорять переговоры с Украиной, то, соответственно, надо ускорять переговоры и с Сербией. Именно такой логики придерживаются и будут придерживаться сербские власти».

Комментируя перспективы Белграда «усидеть на двух стульях», Макаркин указал на то, что Сербия не станет делать резких шагов в ущерб связям с Россией (например, отменять безвизовый режим) в одностороннем порядке, пока сам Евросоюз демонстрирует нерешительность и сталкивается с внутренними проблемами.

«Решение Сербии будет зависеть от готовности Европы ее принять. При этом Белград не пойдет на опережающие шаги: если введет визы для России или предпримет другие резкие меры, а Евросоюз в итоге не примет Сербию — страна окажется в проигрыше: отношения с Россией ухудшатся, а взамен не будет ни членства, ни гарантий. В составе ЕС безвизовый режим с Россией невозможен по определению — там выбор будет сделан в пользу Европы. Но пока ЕС не готов принять Сербию или хотя бы назвать конкретные сроки — страна будет продолжать балансировать между векторами. И этот период многовекторности может продлиться достаточно долго».

Ранее в НАТО сделали признание о конфликте с Россией.