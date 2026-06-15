Украине поставляют просроченное оружие, которое сбивается с цели и после этого падает на украинские объекты. Так прилет ракеты американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot по Киево-Печерской лавре объяснил военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин, его слова приводят «Известия».

По словам специалиста, Соединенные Штаты поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие с истекшим сроком годности, так как всю хорошую военную технику Вашингтон потратил на конфликт с Ираном. Европейские страны, в свою очередь, не хотят передавать Киеву новейшее оружие.

«Украине достается то, что достается. А эти комплексы в принципе не способны уничтожать не просто гиперзвуковое оружие наше, но и такие ракеты квазибаллистические, как комплексы "Искандер"», — сказал Дандыкин.

Пожар в Киево-Печерской лавре разгорелся 15 июня, в ту же ночь российские военнослужащие наносили по украинским городам удар возмездия. Как уточняло Минобороны России, возгорание произошло из-за удара ракеты Patriot по комплексу зданий древнего православного монастыря. Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны Запада на протяжении долгого времени не интересовались разграблением Киево-Печерской лавры властями Украины, но при этом моментально обвинили Россию в якобы ударе по культурному объекту.