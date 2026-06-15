Нидерланды тестируют размещение лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с Россией.

Об этом заявили в посольстве РФ в Гааге, сообщает РИА Новости.

«Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами», — рассказали в российской дипмиссии.

Уточняется, что это, в частности, предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения».

В посольстве заявили, что подобные кощунства становятся в Нидерландах повседневной рутиной.

Ранее посольство России в Нидерландах высмеяло планы Европейского союза ввести санкции против российской рыбы. В дипмиссии ЕС предложили запретить европейцам дышать воздухом, который приносит ветром из России.