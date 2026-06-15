Украина заявила о применении ВС РФ новейших ракет с китайским турбореактивным двигателем

По заявлениям украинской стороны, российские войска применили новейшие малогабаритные ракеты «Бандероль». Информация об этом появилась в издании «Военная хроника».

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Как отмечается, данные боеприпасы оснащаются китайским турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro. Для наведения задействуется система ГЛОНАСС/GPS совместно с восьмиканальной антенной «Комета» российского производства.

Она имеет управляемую диаграмму направленности и обеспечивает защиту от помех. Боевая часть ракеты весит до 150 кг, а максимальная дальность пуска составляет около 450 км.

Уточняется, что как минимум три такие ракеты поразили цели в черте города. Конкретные объекты, которые были атакованы, не раскрываются.