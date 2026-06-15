На Украине сообщили о разработке нового морского дрона

На Украине появился тяжелый подводный дрон Sea Trident, который может нести до тысячи килограмм взрывчатки для поражения стратегических целей. Об этом сообщило украинское издание «Милитарный».

Издание пишет, что дрон представила украинская компания Global Mark на международной выставке Eurosatory в Париже. Сообщается, что этот БПЛА адаптирован для морских операций, которым нужна «полная автономность и низкий уровень заметности».

«В задачи могут входить: проведение ударных операций, логистика и доставка грузов, а также перехват и нейтрализация других беспилотных подводных аппаратов. Аппарат оснащен системами полной автономности, адаптивной навигации и способен совершать удары на большие расстояния», — сообщает СМИ.

Также в публикации говорится, что максимальная дальность хода дрона достигает две тысячи миль, что позволяет аппарату выполнять длительные миссии, а масса устройства составляет десять тысяч килограмм. Его максимальная скорость — 18 км/ч, а крейсерская скорость — 11 км/ч. Рабочая глубина погружения — 60 метров для работы в прибрежных зонах.

5 июня президент России Владимир Путин отметил, что Украина пытается разрабатывать собственные беспилотники, однако у нее мало что получается, и дроны в страну поступают из западных стран.

В мае замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский подчеркнул, что масштабные поставки вооружений Киеву привели к кратному росту незаконного оборота оружия. В июне Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом отреагировать на оснащение Украины вооружением.

Также в июне газета Financial Times сообщила, что Украина испытала новую зенитную ракету класса «земля-воздух», которая должна стать более дешевой альтернативой американской системе ПВО Patriot.

Ранее Зеленский сообщил о получении Украиной американских ракет Patriot.