Стало известно, кто мог отговорить Зеленского от «авантюры» в Приднестровье

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что западные страны могли убедить Владимира Зеленского отказаться от планов вторжения в Приднестровье. Об этом сообщает News.ru.

Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон ранее заявил, что Украина пыталась открыть против России «второй фронт» на приднестровском направлении. По его словам, такие попытки предпринимались в апреле.

«Резкое изменение ситуации на фронте, где ВС РФ наступают практически на всех направлениях и перемалывают живую силу украинской армии, не позволило Зеленскому осуществить эту авантюру», - заявил Матвийчук.

По его мнению, западные страны, оценив риски, отговорили Зеленского от вмешательства. Еще одной причиной срыва операции могла стать острая нехватка ресурсов, отметил военный. Матвийчук подчеркнул, что для открытия «второго фронта» в Приднестровье Украине потребовалось бы выделить не менее 30 тысяч солдат, но Зеленский не смог бы собрать такую группировку.