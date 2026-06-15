ВСУ в 2027 году планируют передать 30 башен для танков Leopard 1

Компания John Cockerill планирует поставлять ВСУ башни с 105-мм орудиями, которые будут устанавливать на танки Leopard 1.

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Информацию об этом подтвердили на начавшей работу в понедельник в Париже оружейной выставке Eurosatory 2026.

Поставки должны начаться через год - в июне 2027 года будет отправлена первая партия из пяти штук. Оставшиеся переправят до конца года. Кем будет финансироваться сделка, пока неизвестно.

Главное отличие у этой разработки по сравнению с изначальной конструкцией - внедрение автоматизированной системы заряжания и высокий угол подъема орудия - плюс 42 градуса, позволяющий более эффективно действовать с закрытых позиций. В то же время имеющаяся броня защищает лишь от 25-мм подкалиберных снарядов.