Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», передала второе загадочное слово за день. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция снова вышла в эфир в 14:44 мск и передала сообщение со словом «плица». Его значение, как и в других случаях, остается неизвестным. До этого, в 13:10 мск, УВБ-76 передала слово «карандаш».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка».

В прошлый раз станция была активна 11 июня. Тогда в эфире прозвучали сообщения со словами «шарфотол», «медиумизм», «изоляторный» и «негоциант».