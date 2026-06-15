«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир впервые за четыре дня

Радиостанция УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», вышла в эфир впервые за четыре дня. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность частоты.

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В этот раз УВБ-76 выдала в эфир сразу два слова. Так, в 13:10 по Москве на частоте прозвучало слово «карандаш», а в 14:44 — слово «плица».

Однако два сообщения — далеко не рекорд. 12 марта УВБ-76 проявила сильную активность и выпустила сразу 16 новых сообщений за день.

Почему «Жужжалка» проявила такую активность — неизвестно, однако это не рекордное количество передач. 12 февраля частота достигла пика активности, передав за сутки 24 зашифрованных сообщения. Telegram-канал «УВБ-76 логи» объяснил, с чем может быть связана ее необычайно высокая активность.

Местоположение и назначение радиостанции неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Некоторые из исследователей придерживаются версии, что радиостанция УВБ-76 помогает найти и установить контакт с внеземными цивилизациями. Существует версия, что радиостанция передает секретные инструкции российским разведчикам по всему миру. Самые известные теории заговора о «Радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».