Российские военнослужащие за сутки освободили 35 зданий в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет РИА Новости.

По данным военного ведомства, боевые действия ведут подразделения группировки войск «Запад».

«За сутки в населенном пункте Красный Лиман освобождено 35 зданий. В результате огневого поражения уничтожено до 30 боевиков, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов», - говорится в сводке министерства.

При этом штурмовые группы 25-й армии движутся в западном направлении, а подразделения 67-й дивизии наступают в северо-западной части города, приступив к зачистке территории в районе комбикормового завода.

Ранее на краснолиманском направлении расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» уничтожил пункты временной дислокации украинских войск. Также огнем артиллерии были поражены пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины и оборудованные наблюдательные посты.