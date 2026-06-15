Новости СВО сегодня: удары «Ураганов» и ликвидация военных заводов

В понедельник, 15 июня, в Минобороны России сообщили об успешных операциях против украинских военных производств. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Операция в Константиновке

Операторы ударных беспилотников «Ланцет» из состава «Южной» группировки войск уничтожили украинскую боевую бронемашину в районе Константиновки в ДНР. Украинская техника пыталась прорваться в пригород, сообщили в Минобороны.

Удар ВС РФ остановил продвижение бронемашины, после чего штурмовые подразделения российской армии продолжили наступать в этом районе.

Уничтожение «Спартана» и «Мастиффа»

В Запорожской области разведка группировки «Восток» зафиксировала выдвижение штурмовых групп ВСУ на бронетехнике. Украинские подразделения планировали провести контратаку, но их действия были сорваны операторами ударных дронов, рассказали в Минобороны.

Российские беспилотники нанесли удары по бронетранспортерам М-113, а также по машинам «Спартан», «Мастифф» и MaxxPro.

Ликвидация опорных пунктов ВСУ

Российские операторы разведывательных дронов обнаружили в запорожских лесах долговременные укрепления ВСУ. Координаты этих опорных пунктов, построенных для сдерживания наступающих подразделений, были переданы артиллеристам, сообщили в Минобороны.

По позициям ВСУ нанесли удары расчеты самоходных орудий «Акация». В результате сооружения и огневые точки ВСУ были разрушены, что обеспечило продвижение штурмовых групп.

Удар «Урагана»

На краснолиманском направлении реактивная система «Ураган» из 236-й артиллерийской бригады сорвала попытку ротации украинских подразделений, заявили в Минобороны. Скопление живой силы было обнаружено с воздуха.

Залп 220-миллиметровыми снарядами был произведен с расстояния более чем в 30 километров, а уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля. После выполнения задачи расчет замаскировал машину и ушел в укрытие.

Блокировка снабжения ВСУ

Расчеты ударных дронов ВС РФ перекрыли пути снабжения для украинских сил в Константиновке. Очаги ВСУ в городе методично уничтожаются, подчеркнули в Минобороны.

По словам командира с позывным «Памир», активность тяжелых дронов ВСУ типа «Баба-яга» на этом участке снизилась в разы - эти беспилотники постоянно уничтожаются. Украинские силы заблокированы в городской застройке.

Удар по производству дронов и ракет

Российская армия нанесла массированный удар с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Под удар попали объекты военно-промышленного комплекса Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате были поражены как минимум 16 объектов оборонно-промышленного комплекса ВСУ. Цели удара были достигнуты.

В Минобороны уточнили, что поражены были производственные мощности в Харькове и Днепропетровске. На этих предприятиях выпускались и собирались боевые части для украинских ракет и беспилотников.

Военные аэродромы под ударом

Высокоточные удары были нанесены по военным аэродромам, расположенным в четырех населенных пунктах, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Речь идет об объектах в Василькове, Умани, Черкассах и Красной Слободке. Кроме того, поражены были здания территориальных центров комплектования в Киеве.