Основной боевой танк CAPINT представили на Eurosatory 2026

На открывшейся в понедельник в Париже оружейной выставке Eurosatory 2026 компания KNDS продемонстрировала танк CAPINT. Как отмечает "Танкодром", боевая машина выполнена на шасси Leopard 2, на ней установлен боевой модуль с системой вооружения Ascalon 120.

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Как понятно из названия, орудие имеет калибр 120-мм. Ранее, в 2024 году показывали вариант со 140-мм пушкой, которую по-прежнему можно применять.

Этот образец отличается от более раннего также радикально измененной усиленной верхней лобовой деталью корпуса, установкой вспомогательного вооружения и др. Двигатель - 1500 л.с. Максимальная скорость - 65 км/ч.

Страны НАТО, несмотря на массовое применение беспилотников-камикадзе, не собираются отказываться от тяжелой гусеничной бронетехники, наоборот, работы в этом направлении интенсифицируются.

Проблема борьбы с БПЛА будет решаться массовым внедрением комплексов активной защиты, пулеметно-пушечными модулями с системами искусственного интеллекта, а также лазерным и микроволновым оружием.