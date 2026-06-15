«Радиостанция Судного дня» передала таинственное сообщение

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», передала новое таинственное сообщение. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция вышла в эфир в 13.10 мск и передала сообщение со словом «карандаш». Его значение остается неизвестным.

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически в эфире звучат голосовые сообщения, назначение которых неизвестно.

В прошлый раз станция была активна 11 июня. Тогда в эфире прозвучали сообщения со словами «шарфотол», «медиумизм», «изоляторный» и «негоциант». До этого, 1 июня, было передано сообщение со словом «сортотюк».