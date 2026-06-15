Назван неожиданный нюанс в ударах ВС РФ по Украине «Геранями»

Российские «Герани» способны менять цели в режиме «свободной охоты», однако система управления дронами «думает на английском». К такому выводу пришло издание «Царьград».

Проанализировав опубликованные в соцсетях кадры ударов «Гераней», которые «превратились в воздушных хищников», издание пришло к выводу, что «четко видна работа искусственного интеллекта».

«Нейросеть не просто распознает локомотивы, грузовики и прочий автотранспорт, но выделяет на стоянках грузовиков военные машины, направляя беспилотник именно к ним. Очевидно, это достигается за счет использования mesh‑модемов: они разворачивают Wi‑Fi‑сеть, в которой первые дроны передают и принимают данные через летящие за ними машины», - отмечается в статье.

При этом искусственный интеллект помечает грузовики латинской литерой V, что соответствует английскому слову vehicle (транспортное средство), а на обнаруженных людях пишет слово person. Таким образом, дроны «думают» на английском, констатировали журналисты.

По их мнению, с одной стороны хорошо, что у России есть доступ к таким технологиям, с другой же – необходимо разрабатывать собственные системы искусственного интеллекта, чтобы не оказаться в сложной ситуации, в случае отключения западных.

Напомним, что ранее в небе над Сумской областью развернулись воздушные бои беспилотников. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» применили тактику тарана, чтобы уничтожить сразу несколько тяжелых ударных БПЛА Вооруженных сил Украины, сорвав операцию противника.