Стало известно, сколько жителей России пострадали от дронов ВСУ в мае
За прошедший май от атак ударных беспилотников Вооружённых сил Украины пострадало более 800 граждан России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передаёт ТАСС.
Мирошник также указал на тенденцию, связанную с изменением арсенала, используемого противником. По его наблюдениям, в мае существенно выросла интенсивность применения украинскими боевиками противопехотных мин против гражданских лиц. К этому добавилось активное использование взрывных устройств с сейсмическими и магнитными датчиками, а также особого типа беспилотников — так называемых «дронов-ждунов», которые способны подолгу оставаться в скрытом состоянии до момента активации.
При этом, как подчеркнул посол, опасные устройства дистанционно закладывались противником в местах массового пребывания мирных жителей — на остановках, улицах, в общественных пространствах — а также прямо на территориях гражданских объектов.