Стало известно, сколько жителей России пострадали от дронов ВСУ в мае

За прошедший май от атак ударных беспилотников Вооружённых сил Украины пострадало более 800 граждан России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передаёт ТАСС.

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Мирошник также указал на тенденцию, связанную с изменением арсенала, используемого противником. По его наблюдениям, в мае существенно выросла интенсивность применения украинскими боевиками противопехотных мин против гражданских лиц. К этому добавилось активное использование взрывных устройств с сейсмическими и магнитными датчиками, а также особого типа беспилотников — так называемых «дронов-ждунов», которые способны подолгу оставаться в скрытом состоянии до момента активации.

При этом, как подчеркнул посол, опасные устройства дистанционно закладывались противником в местах массового пребывания мирных жителей — на остановках, улицах, в общественных пространствах — а также прямо на территориях гражданских объектов.