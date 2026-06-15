Украина выпустила крылатые ракеты «Фламинго» по российским объектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским объектам две крылатые ракеты «Фламинго». Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, обе новые украинские ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Какие именно объекты пытались атаковать ВСУ, не уточняется. Где были сбиты ракеты, неизвестно.

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Кроме того, средства ПВО уничтожили девять умных авиабомб.