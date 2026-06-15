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Стало известно, откуда ВСУ наносили удары по Туле

Никита Бородкин

ВСУ могли атаковать Тульскую область 15 июня из Харьковской или Одесской областей Украины. Как сообщает aif.ru, возможные места запуска дронов назвал генерал-майор Сергей Липовой.

Стало известно, откуда ВСУ наносили удары по Туле
© РИА Новости

Напомним, что Тульская область подверглась атаке дронов ВСУ в ночь на 15 июня. В результате погибли три человека. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, получили ранения.

По словам Липового, Киев стремится нанести максимальный ущерб и вызвать недовольство населения, а удар по Туле является «наглядным примером».

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«Дроны могли долететь из Харьковской или Одесской областей. Радиус действия этих БПЛА позволяет киевскому режиму достать непосредственно до Тульской области и других областей», — добавил эксперт.

Как ранее сообщало Минобороны, всего в ночь на 15 мая дежурные средства ПВО сбили 123 украинских дрона.