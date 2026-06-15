Стало известно, откуда ВСУ наносили удары по Туле

ВСУ могли атаковать Тульскую область 15 июня из Харьковской или Одесской областей Украины. Как сообщает aif.ru, возможные места запуска дронов назвал генерал-майор Сергей Липовой.

Напомним, что Тульская область подверглась атаке дронов ВСУ в ночь на 15 июня. В результате погибли три человека. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, получили ранения.

По словам Липового, Киев стремится нанести максимальный ущерб и вызвать недовольство населения, а удар по Туле является «наглядным примером».

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«Дроны могли долететь из Харьковской или Одесской областей. Радиус действия этих БПЛА позволяет киевскому режиму достать непосредственно до Тульской области и других областей», — добавил эксперт.

Как ранее сообщало Минобороны, всего в ночь на 15 мая дежурные средства ПВО сбили 123 украинских дрона.