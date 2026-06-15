Вооруженные силы РФ установили огневой контроль над стратегически важным участком автомобильной трассы Харьков — Сумы в непосредственной близости от границы. Одновременно с этим российские ракетные войска и подразделения беспилотной авиации вывели из строя ключевые мосты и транспортные узлы на южном и северном направлениях.

© runews24.ru

Специалист в области военных радиотехнологий и советник главы МОУ Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил о критическом ухудшении логистического положения подразделений ВСУ на Северном фронте. Российские бойцы перекрыли движение на участке трассы в районе Богодухова, расположенном в двадцати километрах от государственной границы, уточнил он.

По оценкам экспертов, полное блокирование данной автомагистрали приведет к разрушению всей системы снабжения украинской группировки, а текущая военная операция может завершиться до конца лета 2026 года, сообщает Царьград со ссылкой на военного обозревателя Михаила Дегтярёва.

Параллельно интенсивные боевые действия развернулись на оборонительной линии Писаревка — Иволжанское — Новая Сечь, а также на подступах к крупному транспортному узлу Казачья Лопань в Харьковской области. На Купянском направлении штурмовые отряды группировки «Север» продвинулись на 1,7 километра вглубь территории в районе Амбарного.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также зафиксировал результаты массированных комбинированных ударов по объектам транспортной инфраструктуры в Одесской области. Российские войска применили беспилотные летательные аппараты «Герань», тяжелые фугасные авиабомбы и оперативно-тактические ракеты «Искандер».

В ходе операции авиация полностью разрушила железнодорожное полотно на мосту в Затоке, который являлся главным каналом поставки западного вооружения из стран НАТО. Также из строя был выведен ключевой мостовой переход в районе населенного пункта Маяки. Кроме того, в зоне боевых действий зафиксировано единичное применение сверхмощного боеприпаса, предположительно ФАБ-5000 или ФАБ-9000, в результате взрыва которого сформировался километровый столб дыма.