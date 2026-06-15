Озвучен важный промежуточный итог войны на Ближнем Востоке

Несмотря на серьезный экономический ущерб, нанесенный Ирану, США не смогли одержать победу в конфликте. Такое мнение высказал News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее США и Иран сообщили о достижении соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива.

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, вне зависимости от того, будет ли заключена сделка между сторонами, «Иран точно одержал моральную победу».

«Конечно, он понес очень серьезный ущерб в плане экономики. Частично военный потенциал был ослаблен, хотя далеко не полностью. Но Ирану удалось удержаться на фоне давления со стороны США и Израиля. Смены режима не случилось», — пояснил Дудаков.

Политолог прогнозирует усиление иранского влияния в регионе, несмотря на то, что стране «придется очень долго восстанавливаться после всего, что произошло с начала этого года».

Напомним, что США и Израиль напали на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений, и ударил по американским базам в регионе.