На Украине рассказали о модернизации российских «Искандеров-М»

На Украине рассказали о серии модернизаций российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Об этом со ссылкой на соответствующий анализ пишет Telegram-канал «Осведомитель».

«Бортовые системы ракет адаптированы для работы в режиме активного сканирования и обнаружения слепых зон видимости радаров системы противовоздушной обороны. Программное обеспечение регулярно обновляется», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что ракеты ОТРК получили обновленный модуль 9B899, отстреливающий ложные цели на финальном участке полета, и более быстрый процессор для обработки изображений с оптической головки самонаведения. При этом доля собственно российской электроники в ракете, как пишет Telegram-канал, достигла 90 процентов.

Ранее «Осведомитель» заметил, что Вооруженные силы России начали применять модификацию крылатой ракеты «Калибр» с новой боевой частью.

В мае Military Watch Magazine заявил, что ОТРК «Искандер-К» может наносить ядерные удары по всей Европе.