Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что уничтоженной минувшей ночью над Орловской областью ракетой была "Фламинго". Об этом глава региона рассказал на заседании правительства.

Ранее губернатор проинформировал об уничтожении ночью 15 июня двух БПЛА и одной ракеты над территорией региона.

"Сегодня ночью сбили ракету "Фламинго". Большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества. Спасибо нашим воздушным силам, самолетом была эта ракета сбита", - сказал Клычков.

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