Новая пехотная тактика позволит России сокрушить оборону ВСУ

Новая тактика российских малых штурмовых групп ("просачивание" - примечание автора) стала объектом пристального внимания иностранных военных аналитиков. Американские эксперты отмечают, что ВС РФ научились также создавать "беспилотные коридоры" и это уже привело к падению нескольких украинских "крепостей".

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"Проникающие группы обычно состоят из двух-трех солдат - российские военные выяснили, что такая численность позволяет им проникать в "зону поражения" незамеченными. Эти небольшие группы быстро перемещаются, используя в качестве укрытия городскую застройку или лесные массивы", - пишет Forbes.

Заняв нужные позиции, штурмовики оборудуют аванпост с которого ведут разведку, корректировку артиллерийского огня и атакуют своими БПЛА украинские огневые точки и пути снабжения. С увеличением количества аванпостов российские военные создают недоступные для ВСУ "беспилотные коридоры" для штурма населенного пункта. Таким способом недавно был "разрезан" украинский гарнизон в Константиновке.

Кроме того, американские эксперты оказались неприятно удивлены тем, что штурмовые группы ВС РФ в достатке обеспечены различными типами дронов.

"Они интегрированы непосредственно в тактику штурмовых групп. Беспилотники ведут разведку в режиме реального времени….Кроме того, они позволяют наносить прямые удары, чтобы подавить или уничтожить украинские боевые позиции перед штурмовой группой. Внедряя дроны непосредственно в наступательные операции, российские войска лишают противника многих традиционных преимуществ, которые он имел в городских условиях", - отмечает издание.

ВСУ пытаются нарастить количество БПЛА, применять для снабжения частей наземных роботов, но с учетом нехватки личного состава и низкого морального духа украинские гарнизоны обречены на поражение. Новая тактика позволяет российским войскам освобождать "населенные пункты на пути к более масштабным оперативным целям", подводит итог Forbes.