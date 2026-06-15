Попытки Киева обвинить Москву в пожаре в Киево-Печерской лавре, являются провокацией. Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, заявил aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Напомним, что в Киево-Печерской лавре 15 июня начался пожар. В Минобороны России заявили о некорректной работе украинской ПВО и попадании в храмовый комплекс ракеты Patriot. По мнению российского военного ведомства, причиной могла стать передача Киеву ракет с истекающим сроком годности.

По словам генерал-майора Сергея Липового, Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, а для поражения военных целей использовалось высокоточное дальнобойное оружие.

«Пожар в Киево-Печерской лавре является провокацией со стороны киевского режима, чтобы попытаться выставить Россию в плохом свете, обвинить ее в ударах», — уверен он.

Ранее Владимир Зеленский обвинил российскую сторону нанесении удара по Киево-Печерской лавре. Он также призвал западные страны усилить давление на Москву и увеличить помощь Вооруженным силам Украины в сфере противовоздушной обороны.