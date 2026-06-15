«Отважный кабан» НАТО: что стоит за военными маневрами альянса

Учения Польши, Литвы и Франции «Отважный кабан» являются частью борьбы за распределение финансовых потоков внутри НАТО, но в самом названии уже заложена провокация. Об этом рассказал aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Напомним, что Литва, Польша и Франция проведут масштабные совместные учения Gallant Boar («Отважный кабан») с 16 по 26 июня. Местом их проведения был выбран Сувалкский коридор в непосредственной близости от границ Калининградской области и Белоруссии.

По оценке политолога Александра Перенджиева, в НАТО сейчас идет борьба за распределение финансовых потоков, поэтому состав участников учений — не случаен, так как Париж стремится вернуть себе статус главного выгодополучателя и делает ставку на союзников по восточному флангу.

«Вспомним, как [президент Франции Эммануэль] Макрон в течение двух лет практически ежедневно говорил о направлении французских солдат на Украину и формировании общеевропейского корпуса, о том, что Франция должна стать центром сосредоточения всех ресурсов НАТО. По-видимому, его номер тогда не прошел, и он решил сблизиться с самыми русофобскими европейскими государствами — Литвой и Польшей», — пояснил эксперт.

Также в ходе учений, по мнению Александра Перенджиева, может быть отработан прямой ввод войск НАТО на Украину под видом прокси-сил, если украинские вооруженные силы окажутся на грани разгрома.

«Польские и литовские военные уже давно воюют на территории Украины в составе ВСУ, так что ничего нового для них нет — просто речь идет о расширении масштаба участия, чтобы воевать уже не на стороне киевского режима, а за него», — пояснил Перенджиев.

При этом в самом названии учений скрыта провокация, так как «обычно на охоту идут на кабана, даже на самого отважного», пояснил политолог.

«Они будут устраивать эти маневрирования, и это в большей степени привлекает нас, Россию и Беларусь, как будто предлагая начать охоту на этого самого отважного кабана (…) Складывается ощущение, что сами натовские страны заинтересованы в поддержании мифа о российской угрозе и накаляют страсти», — подчеркнул Перенджиев.

При этом эксперт считает, что в ответ могут быть проведены командно-штабные игры как в Калининградской области и в северо-западной части России, так и на территории Белоруссии, «чтобы напомнить о возможностях по взятию под контроль Сувалкского коридора».

Перенджиев также обратил внимание на полное игнорирование альянсом фактора беспилотников. И, по его мнению, чем больше учений НАТО проводит вдоль российских границ, тем прозрачнее становится их тактика.