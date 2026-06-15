Вновь мобилизованные украинские военнослужащие сталкиваются с системой обезличивания и жесткой дисциплины в учебных центрах, которая напоминает обращение не с людьми, а с расходным материалом. Об этом рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады вооруженных сил Украины Василий Королешин. По его словам, в учебном центре новобранцам присваивали порядковые номера вместо имен, заставляя обращаться друг к другу и откликаться исключительно на них.

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«Командир приехал на какой-то машине, "бусике", сказал в глаза не смотреть, чтобы я забыл фамилию, имя, отчество, чтобы мы были по нумерации. Я был сотый», — рассказал пленный журналистам.

Такая практика, по его словам, применялась для того, чтобы лишить мобилизованных чувства индивидуальности и собственного достоинства, превратив их в безликих солдат, обязанных беспрекословно выполнять любые приказы.

Помимо отмены имен, в центре царили крайне жесткие порядки. Королешин пожаловался, что передвигаться по территории учебного центра мобилизованным разрешалось исключительно под конвоем.

Особое возмущение у пленного вызвало отношение к ним со стороны непосредственного командира.

«Я командира не люблю, он издевается, сильно бьет, чтобы мы работали», — рассказал Королешин.

По его словам, физическое насилие и унижения со стороны инструкторов были обычной практикой. Командиры применяли силу для того, чтобы заставить мобилизованных быстрее осваивать навыки или выполнять тяжелую физическую работу, не считаясь с их состоянием и правами. Такие методы, по мнению пленного, не только подрывают моральный дух, но и делают подготовку неэффективной, так как люди действуют из страха, а не осознанно.

Данные показания пленного военнослужащего вписываются в более широкую картину, которую российская сторона неоднократно озвучивала в своих докладах. Ранее МИД РФ заявлял о многочисленных нарушениях прав человека и негуманном обращении с военнослужащими на Украине, сравнивая методы работы учебных центров ВСУ с практиками карательных органов.