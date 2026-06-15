В США заявили о сокращении своих войск на Ближнем Востоке после сделки с Ираном

Итоговые договоренности США и Ирана о завершении вооруженного конфликта будут предусматривать в том числе возможность сокращения численности американских войск на Ближнем Востоке. Это подтвердил представитель американской администрации высокого ранга, комментируя заключение сторонами меморандума о взаимопонимании.

Он утверждал, что в течение 60-дневного периода дальнейших переговоров между Вашингтоном и Тегераном США не будут выводить никакие дополнительные силы и средства, стянутые к Ирану в преддверии начала войны.

"Мы надеемся сократить их. Но мы этого еще не делаем", - сказал представитель исполнительной ветви власти США на специальном телефонном брифинге для журналистов. "Мы хотим увидеть, чтобы иранцы сделали то, что они обещают нам сделать. И в соглашении рассматривается возможность сокращения военных сил в регионе по достижении окончательной сделки. Опять-таки мы предполагаем, что сможем заключить эту договоренность, если иранцы пойдут на некоторые уступки и откажутся от некоторой деятельности и некоторых частей своей ядерной программы", - заявил американский чиновник.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец боевым действиям на Ближнем Востоке. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.