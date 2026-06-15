В Тверской области обломок БПЛА упал на частный дом

В Ржевском округе Тверской области из-за атаки украинских беспилотников пострадал жилой дом. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в мессенджере «Макс».

«В результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотника упали на частный жилой дом», — написал он.

По словам Королева, женщина, которая в этот момент находилась внутри дома, не пострадала. Однако сам дом получил значительные повреждения — от взрыва была частично разрушена стена дома. Губернатором поручено в кратчайшие сроки организовать работу по ликвидации повреждений и оказать всю необходимую помощь жительнице этого дома.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что за сутки в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали шесть человек.

По его словам, в области было сбито 93 украинских беспилотника, еще 27 раз БПЛА ВСУ атаковали российскую территорию взрывными устройствами, 96 раз противник применил артиллерию по отселенным районам.