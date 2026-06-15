Появились кадры прилета в Киев трех "Цирконов" и промаха Patriot

Житель Киева смог запечатлеть прилет в город трех гиперзвуковых ракет 3К22 «Циркон» в ходе комбинированного удара в ночь на 15 июня.

Собственно, сами прилеты на сумбурном видео разглядеть трудно: есть только быстрый промельк низко летящего сполоха - так в ночном небе выглядела летящая со скоростью 10 тысяч километров в час ракета, - а затем три хлестких звука взрывов, слившиеся в одну канонаду.

На фоне молниеносного прилета "Цирконов" движение промахнувшегося по ним перехватчика системы ПВО Patriot выглядит особенно неспешным. Американская ракета бесцельно взлетела над домами и по вялой дуге упала на жилую застройку.

Во время предыдущего удара "Цирконов" по Киеву другая ракета Patriot так старалась их перехватить, так гналась за целью, что вместе с ней влетела в назначенный "Циркону" для поражения объект на земле, усугубив ущерб. Видимо, после этого настройки зенитного комплекса изменили: чтобы стрелял, но не сильно старался, а то только хуже сделает.

Судя по ярко освещенным домам на заднем плане, нынешние прилеты произошли в начале удара, когда свет в Киеве еще не отключился.