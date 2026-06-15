Российские военные продолжают зачистку ключевых районов Константиновки — по некоторым оценкам, город освободят уже к концу июня. Как сообщает «Царьград», пока ВСУ несут потери, ВС РФ продолжают охоту на логистику.

ВСУ отрезаны

Бои за Константиновку вступили в финальную фазу. По данным Минобороны РФ, в городе продолжается зачистка от оставшихся сил ВСУ. За сутки было освобождено 117 зданий. Противник также сохраняет отдельные группы в промышленной зоне. С оперативной точки зрения населенный пункт потерян для Киева.

Также поступают новости, что ВС РФ вошли в район Новоселовки — это единственный участок в западной половине Константиновки, который удерживается украинскими военными. Как отмечает военный обозреватель Дмитрий Дегтярев, у российских военных в этой части города уже есть полный контроль над всеми важными узлами обороны, в том числе над микрорайонами с многоэтажной застройкой. Таким образом, военные могут накапливаться и продолжать давление на противника.

В Новоселовке, кроме частного сектора, находятся здания школы и лицея. Дегтярев подчеркивает, что их взятие необходимо для освобождения всего района.

Другая важная новость — взятие под контроль выезда из Константиновки в Алексеево-Дружковку. Дегтярев подчеркивает, что контроль является «физическим, не дроновым». У ВСУ больше нет ни одной дороги, чтобы заводить или выводить своих штурмовиков из Константиновки.

Эксперт считает, что город может быть полностью взят уже к концу июня. К концу лета прогнозируется начало боев за Дружковку, а российская артиллерия тогда сможет без перерыва бить по Краматорску.

«Месяц в аду»

Около месяца назад командование ВСУ перебросило 35-ю и 39-ю бригады морской пехоты на купянское направление, чтобы залатать дыры в обороне на участке Ковалевка — Нечволодовка — Благодатовка. По данным «Херсонского вестника», проведенное «усиление» привело к уничтожению более 300 боевиков. Однако потери не останавливают украинских комбригов.

«Из Николаевки Херсонской области прибыли свеженькие 137-й и 4-й батальоны этих бригад. Провожали их из дому как в последний путь. Ну и неслучайно. Командиры бригад сточат эти батальоны за пару недель. Средняя живучесть батальона максимум две недели. И это они еще не применялись в наступательных действиях», — заявил канал.

Пленные из 35-й и 39-й бригад признают, что обстановка невыносимая — одних просто накрывают бомбами, а других отправляют на позиции без оружия, после чего они вынуждены сдаваться в плен.

Охота на логистику

За минувшие сутки было зафиксировано не менее 22 эпизодов ударов по объектам ВСУ в Днепропетровской, Сумской, Запорожской, Харьковской и Одесской областях. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев замечает, что характер ударной кампании остается «удивительно сдержанным». Военных причин для более масштабной кампании давно не просматривается, а значит они находятся в другой плоскости.

«Пока часть элит продолжает мечтать о возвращении в прежний мир с западными активами, счетами и недвижимостью, война все больше напоминает управляемое противостояние с тщательно дозированной эскалацией», — заявил он.

Вместе с тем удары распределяются не хаотично, а вдоль нескольких логистических контуров. Складывается впечатление, что основная задача заключается не столько в уничтожении отдельных объектов, сколько в постоянном контроле маршрутов снабжения и переброски резервов. Лебедев ранее также замечал, что ВС РФ могут попросту копить дроны и ракеты для подготовки к чему-то «более масштабному».