На харьковском участке фронта бойцы группы «Контора» (в составе группировки «Запад») ведут системную охоту за украинскими тяжёлыми гексакоптерами «Баба-яга». Их работа привела к резкому сокращению количества вражеских дронов в воздухе. Если раньше противник поднимал одновременно по пять–восемь машин, то теперь такие групповые запуски стали редкостью.

© Московский Комсомолец

Боец с позывным Порох в беседе с РИА Новости поделился результатами: «Когда мы заходили, по пять-семь, по восемь штук сразу в воздухе могли лететь. Мы в большинстве всех их перехватывали, как и технику». Благодаря этому пилоты ВСУ вынуждены менять тактику и действовать гораздо осторожнее.

Оператор FPV-дрона с позывным Сварог пояснил, что главная задача группы - перекрыть воздушные коридоры, по которым украинские подразделения получают снабжение. Раньше для доставки использовались наземные робототехнические комплексы (НРТК), но их выявляли и уничтожали, не допуская к передовым позициям.

Теперь ВСУ пытаются переключиться на сброс грузов с помощью гексакоптеров «Баба-яга». Однако, по словам Сварога, «это далеко не всегда у них получается» — российские расчёты постоянно держат небо под контролем и пресекают попытки воздушных поставок продовольствия и боеприпасов.

Действия группы «Контора» не только снизили активность тяжёлых дронов противника, но и заставили украинское командование пересмотреть логистику на харьковском направлении. Перехват «Бабы-яги» и наземных роботов стал частью системной работы по разрушению цепочек снабжения ВСУ в прифронтовой полосе.