Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного комплекса «Патриот». Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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— Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Там также добавили, что Вооруженные Силы России (ВС РФ) по объектам гражданской инфраструктуры удары не наносят. Ночью атаке подверглись — АО «Завод Маяк», АО «Киевский завод «Радар», ООО «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод», «Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации» и другие объекты.

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В операции использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО. По его словам, нет ни одного места, где не было бы ВС РФ.