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Минобороны: В Киево-Печерскую лавру попала ракета Patriot ВСУ

Российская Газетаиещё 7

В Киево-Печерскую лавру попала ракета Patriot. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Минобороны: В Киево-Печерскую лавру попала ракета Patriot ВСУ
© Российская Газета

В военном ведомстве сообщили, что ночью комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot в ходе отражения массированного удара армии РФ.

Одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что Киеву были переданы ракеты с истекшими сроками годности.

В МО подчеркнули, что ВС РФ не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на крыше Успенского собора лавры начался пожар.

СМИ опубликовали кадры, как над храмом поднимается дым.