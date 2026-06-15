Скандально известный полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала», состоящий в основном из осужденных за различные преступления, несет огромные потери в Сумской области. Чем именно обусловлены потери, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, бойцы полка «Скала» не добровольцы, а принудительно мобилизованные заключенные.

«Их набирают из украинских тюрем. Западные кураторы поставили перед Владимиром Зеленским задачу сократить количество заключенных, поэтому их принудительно набирают в Вооруженные силы Украины», — пояснил военный эксперт.

По его словам, заключенных не обучают и «в лучшем случае обеспечивают лишь нарезным оружием и гранатами». При этом они были переброшены в Сумскую область, где подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление, нанося удары в районах Уланово, Павловки, Радьковки, Малой Рыбицы, Перемоги.

«Потери колоссальные. Не успевают подвозить личный состав, как он погибает на линии боевого соприкосновения, так как уголовники не только не проходят никакого обучения, но и также не снабжаются ни средствами бронезащиты, ни новыми видами вооружения», — пояснил военный эксперт.

Напомним, что ранее полк «Скала» оказался в центре скандала с фейковым видео. В декабре 2025 года были опубликованы кадры с военными, которые держат флаг Украины в центре Красноармейска (Покровска). Однако позднее стало известно, что это просто измененное с помощью нейросетей видео с российскими бойцами, стоящими с флагом в центре взятого под контроль города.

Украинские интернет-пользователи подвергли бойцов резкой критике за фейк, а некоторые заявили, что перестанут отправлять пожертвования. После такой реакции в «Скале» быстро удалили пост с видео.