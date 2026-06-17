Опубликовано заявление Минобороны о массированной атаке ВСУ на Россию

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 16 на 17 июня уничтожили 157 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в опубликованном Минобороны заявлении, его цитирует «Интерфакс».

Оборонное ведомство сообщило, что массированной атаке подверглись 15 российских регионов, среди которых Крым, Орловская, Рязанская, Тверская и Липецкая области, а также Московский регион. Кроме того, БПЛА ВСУ были сбиты над Черным морем.

Все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 17 июня предприняли попытку нанести удар по Москве. Средства ПВО сбили 10 украинских БПЛА, летевших на столицу.