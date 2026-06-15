В Telegram-канале «Осведомитель» появилась информация, что на Украине была зафиксирована неудачная попытка перехвата российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» американской системой противоракетной обороны Patriot. По данным источника, зенитная ракета MIM-104 не смогла догнать российский боеприпас и рухнула где-то неподалёку от места прилёта.

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«Как и в прошлый раз можно увидеть и попытку перехвата ракет при помощи, предположительно, MIM-104 Patriot. Однако зенитная ракета, не успевает за "Цирконами". Она упала где-то недалеко от места прилетов», - говорится в публикации канала.

Таким образом, американский комплекс ПРО вновь продемонстрировал свою неэффективность против гиперзвукового оружия, стоящего на вооружении российской армии.

Лента.ру напоминает, что в ночь на 15 июня, как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны», российские войска нанесли массированный комбинированный удар по целям в Киеве. Удар был частью серии возмездных действий в ответ на обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны киевского режима. «Цирконы», как известно, развивают скорость, превышающую 8-9 Махов, что делает их крайне сложной целью даже для самых современных систем ПРО.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко позже сообщил, что в результате удара около 140 тысяч абонентов в Киеве остались без электроснабжения. Обычно такие отключения происходят из-за поражения объектов энергетической инфраструктуры, которые задействованы в обеспечении работы украинского оборонно-промышленного комплекса и военного управления.