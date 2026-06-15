Израиль пообещал ответить "со всей силой" в случае атаки Ирана из-за Ливана

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац предупредил, что в случае иранской атаки на Израиль из-за событий в Ливане израильская армия ударит по Ирану "со всей силой".

"Если Иран нападет на Израиль из-за событий в Ливане, Израиль ударит по нему (Ирану - прим. ТАСС) со всей силой, чтобы продемонстрировать разницу в наших возможностях", - сказал Кац.

Высказывания министра распространила пресс-служба Минобороны Израиля. Ранее глава израильского МО заявил, что армия Израиля останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа "на неопределенный срок".

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.