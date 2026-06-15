Показатели боеготовности F-35 упали, несмотря на миллиардные инвестиции

Показатель боеготовности американских истребителей пятого поколения F-35 продолжил падать, несмотря на миллиардные инвестиции, сообщает Счетная палата США.

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Затраты на техническое обслуживание F-35 продолжают расти не первый год, однако достичь целевых показателей пока так и не удалось. По данным аудита, показатель боеготовности (процент времени, в течение которого самолет может выполнить одну из поставленных задач) снизился с 67 до 44 процентов, а полной боеготовности (то есть готовности к выполнению всего спектра возможных задач) - с 38 до 25 процентов.

И это несмотря на огромные вложения в программу F-35. В 2025 году Министерство обороны США запустило новую стратегию стоимостью 13,7 миллиарда долларов, направленную на повышение боеготовности этих самолетов, однако пока изменить ситуацию не получается.

Ситуация с F-35 выглядит парадоксальной. Программа уже считается одной из самых дорогих в истории, сейчас ее стоимость оценивается примерно в 1,6 трлн долларов, ключевые показатели боеспособности истребителя обвалились до критических значений. Начинает складываться впечатление, что сохранение статуса и финансирование проекта оказалось для США важнее его реальной эффективности.