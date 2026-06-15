Т-90М с комплексом активной защиты "Арена-М" замечен в цеху УВЗ

В ходе визита на производственные площадки "Уралвагонзавода" полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога опубликовал фотографии, на которых запечатлен танк Т-90М с элементами комплекса активной защиты "Арена-М".

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"Арена-М" - это российская система активной защиты (КАЗ) нового поколения, предназначенная для перехвата противотанковых ракет и беспилотников на подлете к танку. В отличие от традиционной брони или навесных решеток, которые помогают выдержать удар, "Арена-М" работает как боевая система ПВО для бронемашины, уничтожая средства поражения до того, как они попадут в цель.

Принцип действия следующий: радиолокационная станция комплекса сканирует пространство вокруг танка. Если система обнаруживает летящую в борт угрозу, компьютер мгновенно рассчитывает траекторию и запускает специальный защитный боеприпас. Этот снаряд уничтожает вражеское средство поражения в воздухе на безопасном удалении от брони.

С установкой "Арены-М" Т-90М получает "умный зонтик", резко повышающий выживаемость машины на поле боя.