Массированная атака ВСУ 15 июня: поврежденные мосты и погибшие мирные жители

Сегодня ночью над территорией России были сбиты 123 украинских БПЛА, есть погибшие и раненые. Какие регионы оказались в опасности, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны перехватили украинские дроны самолетного типа. Атакам подверглись территории Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Также были атакованы Московский регион, Крым, Краснодарский край. БПЛА были сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в канале военного ведомства на платформе «Макс».

Тульская область

В Туле массированной атаке БПЛА подверглись жилые дома, погибли три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, Вооруженные силы Украины атаковали поселки Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. Там получили повреждения несколько частных жилых домов и коммерческих объектов.

«К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!», - написал Миляев.

Херсонская область

ВСУ атаковали дронами мосты в Херсонской области, в том числе и возле Чонгара. В результате полностью перекрыто движение через пункт пропуска «Джанкой», рассказал в своем канале в «Макс» губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, Киев «целенаправленно бьет по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям». После массового налета БПЛА вновь поврежден мост возле Чонгара. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.

«Сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб», - пояснил глава региона.

Белгородская область

Три человека пострадали в результате атаки дронов в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

По данным штаба, атакам Вооруженных сил Украины подверглись четыре муниципалитета.

«В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона на остановке ранены два человека. Женщина получила проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, у мужчины - проникающее ранение грудной клетки. В хуторе Ржавец Шебекинского округа дрон атаковал ГАЗель. Бойцы самообороны доставили водителя, получившего осколочное ранение бедра, в Шебекинскую ЦРБ», - говорится в канале оперштаба на платформе «Макс».

Также в результате детонации дрона получили повреждения дома и линия электропередачи в селе Кукуевка Валуйского округа, а в Грайвороне беспилотник ударил по автомобилю. Разбиты окна и в доме в селе Бобрава.

Накануне в Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 249 беспилотников самолетного типа над 12 регионами России, в том числе, над Брянской, Тверской, Калужской областями. В результате падения обломков дрона в Вязьме произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. Пострадала пожилая женщина.