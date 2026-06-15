Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал задержание Британией нефтяного танкера актом государственного пиратства и призвал Россию ответить «максимально жестко». Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Британский премьер Кир Стармер сообщил 14 июня, что ВВС страны впервые задержали танкер «теневого флота» в проливе Ла-Манш. Военные, включая коммандос Королевской морской пехоты, поднялись на борт судна Smyrtos, шедшего под флагом Камеруна.

Дандыкин назвал действия Лондона грубым нарушением международного морского права. По его мнению, британские власти подменяют юридические нормы силовым произволом ради экономического и политического шантажа.

Военный считает, что целью британской операции было оказание давления на Россию по украинскому кризису и отвлечение внимания британцев от внутренних проблем королевства.

По мнению Дандыкина, с помощью таких шагов британские власти пытаются скрыть свою слабость на фоне обострения внутренних социальных конфликтов, миграционного кризиса и нестабильности в Северной Ирландии. Демонстративный захват гражданского танкера произошел в условиях ослабления британской армии и флота, отметил военный. Он заявил, что Лондон вынужден делать ставку на подобные провокации в координации с МИ-6 и другими спецслужбами.

«Это провокация, это пиратство, это, в частности, помощь киевскому режиму со стороны МИ-6, SAS и прочих структур», - подчеркнул Дандыкин.

Он заявил, что ответом на такие шаги западных стран может быть вооруженное сопровождение гражданских судов боевыми кораблями Военно-морского флота России.