Российские войска в ответ на террористические акты ВСУ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

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В операции использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

В результате также удалось поразить военные аэродромы и территориальные центры комплектования. Все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены, передает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что бойцам российской армии удалось установить полный контроль над восточной частью Константиновки и выйти на северо-восточные окраины города.

Кроме того, 13 июня российские военнослужащие за сутки в Константиновке освободили 172 здания, уничтожив 40 боевиков Вооруженных сил Украины, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Президент России Владимир Путин до этого говорил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО. По его словам, нет ни одного места, где не было бы ВС РФ.