Мобилизованные бойцы ВСУ убили двух инструкторов в Черниговской области

Мобилизованные украинские военные убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Инцидент случился на полигонах учебного центра «Десна». В столкновении участвовали мобилизованные 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса».

Отмечается, что мятеж был подавлен. Зачинщиков конфликта перевели на полигоны ВСУ около города Звягель в Житомирской области.

Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», сейчас в блиндажах на полигоне находятся десятки мобилизованных украинских солдат с внутренними кровотечениями. Медицинскую помощь им не оказывают.