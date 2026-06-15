Командир Крупный: взятие Константиновки сломает ВСУ психологически

Освобождение города Константиновки в Донецкой Народной Республике позволит нанести серьезный психологический удар по украинским военнослужащим и открывает российским войскам путь на Краматорск. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный.

"Стратегически она (Константиновка - прим. ТАСС) очень много дает, потому что это основной их (ВСУ - прим. ТАСС) рубеж обороны был, после которого дальше - Краматорск. Переломив этот рубеж, мы, первое, обезоруживаем противника в психологическом плане, потому что они не думали, что так может получиться", - сказал он.

По его словам, весной инициатива полностью находилась на стороне противника, который даже пытался штурмовать российские позиции, в том числе в лесу, чему российские военные были удивлены. Он отметил, что после прорыва оборонительного рубежа в Константиновке дальнейшее продвижение становится намного проще, поскольку впереди - деревни и лесополосы, и "ворота открыты". Крупный подчеркнул, что сейчас главное - не останавливаться, а продолжать идти вперед.