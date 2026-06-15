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Минобороны сделало заявление после мощной атаки ВСУ на Россию

Lenta.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 14 на 15 июня сбили над регионами страны 123 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление после мощной атаки на РФ сделало Министерство обороны России, его приводит «Интерфакс».

Минобороны сделало заявление после мощной атаки ВСУ на Россию
© РИА Новости

Как рассказали в оборонном ведомстве, под ударом оказались 13 субъектов федерации, среди которых Тульская, Орловская, Калужская, Ростовская и Рязанская области, а также Московский регион и Крым. Кроме того, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над акваторией Черного и Азовского морей.

О каких-либо разрушениях на земле в Минобороны не сообщили.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что при ударе БПЛА по региону не выжили трое местных жителей. Также в регионе вводили ракетную опасность.