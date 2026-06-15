Минобороны сделало заявление после мощной атаки ВСУ на Россию

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 14 на 15 июня сбили над регионами страны 123 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление после мощной атаки на РФ сделало Министерство обороны России, его приводит «Интерфакс».

Как рассказали в оборонном ведомстве, под ударом оказались 13 субъектов федерации, среди которых Тульская, Орловская, Калужская, Ростовская и Рязанская области, а также Московский регион и Крым. Кроме того, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над акваторией Черного и Азовского морей.

О каких-либо разрушениях на земле в Минобороны не сообщили.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что при ударе БПЛА по региону не выжили трое местных жителей. Также в регионе вводили ракетную опасность.