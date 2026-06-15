Сальдо: после ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара

Два моста в Херсонской области вновь повреждены в результате массированного налета украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

"После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара", - написал он, отметив, что движение через пункт пропуска "Джанкой" полностью перекрыто.

Кроме того, под удар попал мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой - движение перекрыто. В данный момент дроновая опасность сохраняется, специалисты приступят к оценке степени повреждений мостов после разрешения оперативных служб, подчеркнул Сальдо.

Информация по движению будет доводиться дополнительно, добавил губернатор. 13 июня глава региона сообщал, что на участке автодороги Геническ – Стрелковое было повреждено мостовое полотно через пролив Промоина. В Чонгаре украинский дрон повредил железнодорожный мост.